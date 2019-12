À l’occasion de la cérémonie des Game Awards qui se déroule actuellement, une démo gratuite du remake de System Shock par Nightdive est disponible sur Steam jusqu’à samedi 19h.

Le moyen de se rendre compte qu’il s’en est passé du temps depuis la sortie de System Shock en 1994. Cette version pre-alpha est en effet loin de proposer une expérience aussi marquante que l’original. Si, à l’époque, on pouvait faire avec les sensations mollassonnes pendant les combats et un level-design en angle-droit pas toujours très cohérent, ça ne sera sûrement plus le cas à la sortie de ce remake prévue pour… Pour quand au fait ? Aux dernières nouvelles, Nightdive annonçait le jeu pour 2020 et on imagine bien qu’ils ne passeront pas à la version GOLD du jeu en 15 jours.