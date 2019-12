Redhill Games, un studio fondé par des anciens de Wargaming (World of Tanks) et Remedy (Quantum Break), viennent d’annoncer Nine to Five, un nouveau FPS tactique selon leurs propres mots. Selon le court teaser, on semble plus se rapprocher d’un Swat 4 ou Ready or Not. Il y aura donc de la concurrence pour ce dernier. Le jeu semble être uniquement multijoueur : 3 équipes de 3 joueurs s’affrontent autour d’un objectif à accomplir.

Aucune date de sortie pour le moment, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’alpha qui devrait avoir lieu en 2020.